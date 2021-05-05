Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.05.2021 15:07
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin'in farklı bölgelerinde 7 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 721 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 766 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 676 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 124 bin 945'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1847'ye yükseldi. Bugüne kadar 114 bin 944 kişi iyileşti.

-Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 212 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 74 bin 900'e çıktı, 44 bin 360 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 797'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 462 kişi iyileşti, 88 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1160 vakanın tespit edildiği adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1074 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 685 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 73 bin 555'e yükseldi.

Son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 800'e çıktı, 993 bin 42 kişi iyileşti.

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın Kovid-19 aşısı için acil kullanım izni verdiğini açıkladı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 268 vakanın görüldüğü ülkede, 60 bin 823 kişi iyileşti.

Ülkede, 8 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Güney Afrika, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'dan ziyaretçiler için 21 günlük zorunlu karantina uygulayacağını söyledi.???????

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1914 yeni vaka tespit edildi, 50 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 767 bin 338'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 755'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 698 bin 465 oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hamile olduğunu bilmeyen kadın yolcu uçakta doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmeyen kadın yolcu uçakta doğum yaptı! RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de! RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de! Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:19 ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Asyalı kadına çekiçle saldırdı
15:17 Hamile olduğunu bilmeyen kadın yolcu uçakta doğum yaptı!
15:12 Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi
15:08 RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de!
15:04 Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu
15:01 Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular
14:52 Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti
14:41 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Asyalı kadına çekiçle saldırdı ABD'de polis şiddeti bitmiyor! Asyalı kadına çekiçle saldırdı         
15:19
Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi         
15:13
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak         
15:08
Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti         
14:49
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı         
14:42
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!         
14:33
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Koronaya yakalanan hamile hakim, bebeği alındıktan sonra hayatını kaybetti Koronaya yakalanan hamile hakim, bebeği alındıktan sonra hayatını kaybetti         
14:04
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı         
11:53
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 15:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement