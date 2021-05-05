Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin'in farklı bölgelerinde 7 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 721 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 766 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 676 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 124 bin 945'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1847'ye yükseldi. Bugüne kadar 114 bin 944 kişi iyileşti.

-Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 212 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 74 bin 900'e çıktı, 44 bin 360 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 797'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 462 kişi iyileşti, 88 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1160 vakanın tespit edildiği adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1074 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 685 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 73 bin 555'e yükseldi.

Son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 800'e çıktı, 993 bin 42 kişi iyileşti.

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın Kovid-19 aşısı için acil kullanım izni verdiğini açıkladı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 268 vakanın görüldüğü ülkede, 60 bin 823 kişi iyileşti.

Ülkede, 8 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Güney Afrika, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'dan ziyaretçiler için 21 günlük zorunlu karantina uygulayacağını söyledi.???????

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1914 yeni vaka tespit edildi, 50 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 767 bin 338'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 755'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 698 bin 465 oldu.