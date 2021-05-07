Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin'in farklı bölgelerinde 13 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede, bugüne dek 90 bin 739 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 795 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 525 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 126 bin 44'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1860'a yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 116 bin 22 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 802'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 473 kişi iyileşti, 85 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1178 vakanın tespit edildiği adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1077 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 733 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 87 bin 885'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 108 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 99'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 3 bin 160 kişi iyileşti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Filipinler'in, Çin'den 1,5 milyon doz Sinovac Kovid-19 aşısı aldığı bildirildi.

Filipinler şimdiye kadar 5 milyon Sinovac aşısı, 525 bin 600 doz AstraZeneca aşısı ve 15 bin doz Sputnik V aşısı olmak üzere 5,54 milyon doz Kovid-19 aşısı aldı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21'i yurt dışı bağlantılı 25 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 311 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 60 bin 873 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1682 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 770 bin 842'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 37 kişinin virüse bağlı yaşamını yitirmesiyle, son 6 haftada en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 833'e yükseldi, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 704 bin 341 oldu.