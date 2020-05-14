Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

6 saat önce

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artışını sürdürürken salgın, bölge ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artışını sürdürürken salgın, bölge ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avustralya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı uygulanan yasak ve kısıtlamaların, mart ayında yüzde 5,2 olan işsizlik oranını nisan ayında yüzde 6,2'ye yükselttiği açıklandı.

Avustralya İstatistik Kurumundan gelen rakamları açıklayan Başbakan Scott Morrison, nisan ayında işlerini kaybeden yaklaşık 600 bin Avustralyalının hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Yürürlükteki yasak ve kısıtlamaların temmuz sonuna kadar tamamen kaldırılması veya hafifletilmesi için hazırlanan 3 aşamalı normalleşme planının ilk aşaması yarından itibaren tüm eyaletlerde yürürlüğe girecek.

Kovid-19'dan 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaklaşık 910 bin test uygulandı. Virüse yakalanan 6 bin 991 Avustralyalıdan 6 bin 271'i iyileşti.

Yeni Zelanda'da 3 gündür yeni vaka görülmedi

Olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı gibi sıkı tedbirlerle Kovid-19'un yayılmasını durdurmaya başaran Yeni Zelanda'da, son 3 günde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Bugünden itibaren virüsün yayılmasına karşı ikinci seviyedeki tedbirlerin yürürlüğe girdiği ülkede, okullar, iş yerleri, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları ve restoranlar yeniden açıldı.

Toplu taşıma araçları dahil sosyal mesafe kurallarının tüm alanlarda devam ettiği ikinci seviyede kapalı yerlerde 100, açık alanlarda ise 500 kişiye kadar katılımlı etkinliklere izin veriliyor.

Hayatın normale dönmeye başladığı ülkede yaklaşık 210 bin kişiye yapılan testlerde toplam 1497 vaka görülürken, 21 kişi hayatını kaybetti, 1402 kişi de iyileşti. Hastalığa yakalanan 74 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Japonya'da 8 bölgede OHAL sürüyor

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının 39 eyalette kaldırıldığını açıkladı.

Abe, konuya ilişkin uzmanlar komitesine danışıldığını ve karar çerçevesinde başkent Tokyo metropolüyle Osaka, Kyoto, Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo dışındaki yerlerde OHAL'in kaldırıldığını söyledi.

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 100 artarak 16 bin 915'e, ölü sayısı 17 artışla 726'ya yükseldi.

Endonezya'da salgının ekonomik etkilerine karşı "yerel ürün alın" çağrısı

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 568 artışla 16 bin 6'ya, can kaybının 15 artışla 1043'e, iyileşenlerin sayısının da 231 artışla 3 bin 518'e çıktığı açıklandı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, salgının ekonomik etkilerine karşı ekonomiyi korumak amacıyla halka yerel ürünlerin alınması çağrısı yaptı.

Endonezya ürünlerinin kalitesinin ithal ürünlerden düşük olmadığını belirten Widodo, tarımdan yerli sanayiye kendi işinden gurur duyan bir ulus olmanın önemini vurguladı.

Salgının etkisinden kurtulmak için büyük mücadele verdiklerinin altını çizen Widodo, "Bu zor dönemde, birbirimize bakmalı, destek olmalı ve yardım etmeliyiz. Özverili çalışmayla hep birlikte bu salgını atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın 2 eyaletinde cuma namazları devam edecek

Malezya'da Kovid-19 vakaları bugün 40 artarak 6 bin 819'a, virüs kaynaklı ölümler bir artışla 112'ye, iyileşen vaka sayısı ise 70 artarak 5 bin 351'e yükseldi.

Öte yandan, ülkenin Johor ve Perak eyalet müftülükleri, yarından itibaren eyalet genelinde sınırlı sayıda kişinin katılabileceği şekilde cuma namazlarına izin verileceğini duyurdu.

Müftülüklerin açıklamasında, imam ve cami görevlileri dahil en fazla 12 kişinin namaz kılabileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı uygulamanın bayram namazı için de geçerli olacağı kaydedildi.

Singapur'da vaka sayısı 26 bini aştı

Singapur'da Kovid-19 vakaları bugün 752 artışla 26 bin 98'e yükseldi.

Yeni vakalardan yalnızca 2'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalan çoğunun ise hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerden oluştuğu belirtildi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da sosyal mesafe telefon uygulamasıyla sağlanacak

Tayland'da bugün sadece bir kişiye virüs teşhisi konuldu, toplam vaka sayısı 3 bin 18'e çıktı.

Bugün 6 Kovid-19 vakası daha taburcu edildi, iyileşenlerin sayısı 2 bin 850'e yükseldi.

Öte yandan, Tayland Kovid-19 Durum Yönetimi, ülkede ekonomi sektörünün yeniden açılmasıyla kalabalık dükkan ve marketlerde sosyal mesafeyi sağlamak için "ThaiChana" (Tayland'ın Zaferi) isimli bir telefon uygulaması geliştirdi.

Bu kapsamda kalabalığın olduğu market, dükkan, restoran gibi işletmelerin girişine bir kare kod yerleştirileceği ve bu mekanlara girmek isteyen vatandaşların, uygulama üzerinden giriş kapılarındaki kare kodları telefonlarına okutmadan içeri alınmayacağı açıklandı.

Telefon uygulaması sayesinde işletmelerdeki kişi sayısının tespit edilerek haddinden fazla kişinin girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Filipinler'de ölü sayısı 800'e yaklaştı

Filipinler'de bugün 258 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısı 11 bin 876'ya yükseldi.

Son 24 saatte 18 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 790 oldu.

Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:50 Kaynak: AA


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