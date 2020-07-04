Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/TOKYO/KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

ANKARA/TOKYO/KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

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Malezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 10 artarak 8 bin 658'e yükseldi.

Bugün 15 vaka daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen kişi sayısı 8 bin 461'e çıktı, aktif vakalar ise 76'ya düştü.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 20 gündür virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Singapur'da 185 yeni vaka görüldü

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 185 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 44 bin 664'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 9'unun Singapur vatandaşı veya süresiz ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 39 bin 769 kişi iyileşirken, halen 4 bin 869 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiğini, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 159 bini aştı

Ülke basınındaki habere göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 288 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 159 bin 679'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 29 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1997'e yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 70 bin 721 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Japonya'da vaka sayıları 20 bin 219 oldu

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 167 artışla 20 bin 219 olurken, virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Son bir günde 131 yeni vakanın tespit edildiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 654'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1862, Kanagawa'da 1563, Hokkaido'da 1276, Saitama'da 1191, Çiba'da 989, Fukuoka'da 863 ve Hyogo'da 710 oldu.

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 185'e çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland hükümeti, son 24 saatte, karantinada tutulan 5 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 185'e çıktığını bildirdi.

Tespit edilen yeni vakaların Kuveyt, İngiltere ve Sudan'dan dönen kişiler olduğu belirtilirken, ülkede son 40 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 66 kişi iyileşti, 61 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler'de son bir günde 1494 Covid-19 vakası görüldü

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1494 Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 41 bin 830'a yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1290'e çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 11 bin 453'e ulaştı.

Koronavirüs, Singapur, Tokyo, Asya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika Dünya

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