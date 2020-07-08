Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

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Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 158 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 45 bin 298'e yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 9'unun Singapur vatandaşı veya süresiz ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu aktarılan açıklamada, vakalardan 3'ünün de yurt dışından gelen ve evde karantinaya girmeleri istenen kişiler arasından çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 41 bin 2 kişi iyileşirken, halen 4 bin 270 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiğini, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Kovid-19 karantinasından kaçıp alışverişe giden bir kişiye ceza verilmesi gündeme geldi.

Gözetimli tecrit ve karantinadan sorumlu Hava Tuğgeneral Darryn Webb, bir otelde karantinada tutulan 32 yaşındaki erkeğin çitlerden atlayıp kaçtığını söyledi.

Kaçan adamın markete gidip alışveriş yaptığını belirten Webb, bu kişiye daha sonra yapılan testin sonucunun pozitif olduğunu ifade etti.

Webb, kamera görüntülerine dayanarak, bu kişinin, kimseyle yakın temasının bulunmadığını ve marketteki kasiyersiz akıllı ödeme ünitesinden ödeme yaptığını dile getirdi.

Hindistan'dan yakın zamanda dönen bu kişinin Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu kaydeden Webb, yapılanın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yeni Zelandalı yetkililer, marketten kaçan kişinin suçlu bulunması durumunda para veya 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini duyurdu.

Yetkililer, söz konusu marketin kapatılarak temizlik çalışmalarına başlandığını aktardı.

Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda'da, 16 Haziran'da 25 günün ardından 2 kişide virüs tespit edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 1537 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü 1492 kişi iyileşirken, ülkede tedavisi devam eden 23 kişi bulunuyor.

Virüsün ortaya çıktığı marttan itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönen Yeni Zelanda vatandaşlarına ya da ülkede daimi oturum izni olanlara 14 günlük karantina süresinde 2 kez Kovid-19 testi uygulanıyor.

Endonezya'da vaka sayısında rekor artış

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 1853 artışla 68 bin 079'a yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin 50 artarak 3 bin 359'a, iyileşenlerin sayısının da 800 artarak 31 bin 585'e ulaştığını kaydetti.

Ülke genelinde geçen ay başında tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından zaman zaman virüs bulaşanların sayısında yüksek artış yaşandığı görülüyor.

Tokyo'da vaka sayısı 7 bini geçti

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 204 artışla 21 bin 125'e, ölü sayısı 3 artarak 995'e yükseldi.

Son bir günde yeni 75 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 7 bin 48'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1915, Kanagawa'da 1626, Saitama'da 1327, Hokkaido'da 1282, Çiba'da 1034, Fukuoka'da 898, Hyogo'da 720, Aiçi'de 532 oldu.

Malezya'da bu yılki bağımsızlık günü yürüyüşü iptal

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 3 artarak 8 bin 677'ye yükseldi.

Bugün 5 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 486, aktif vaka sayısı ise 70 oldu.

Şimdiye kadar 121 vakanın yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, her yıl Malezya'nın bağımsızlık günü 31 Ağustos'ta gerçekleşen Bağımsızlık Yürüyüşü etkinliğinin bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 172 bin 134'e yükseldi

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 489 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 172 bin 134'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 46 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 2 bin 197'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, ülkede şu ana kadar Kovid-19 görülen 80 bin 838 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Yeni Zelanda, Malezya, Asya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika Dünya
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