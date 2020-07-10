Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 13 artışla 8 bin 696'ya yükseldi.

Bugün 12 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 511, aktif vakalar ise 64 olarak kaydedildi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin öldüğü Malezya'da 26 gündür yaşamını yitiren Kovid-19 vakası olmadı.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 613'e yükseldi

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 191 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 1'inin yurt dışı kaynaklı, 16'sının Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da saptanan toplam Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 613'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 41 bin 645 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 949 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 178 bin 443'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 2 bin 275'e yükseldiği bildirilen açıklamada, ülkede şu ana kadar Kovid-19 görülen 86 bin 406 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 914'e çıktı

Filipinler Sağlık Bakanlığının sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, 1233 yeni vaka kaydedildi.

Filipinler'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 1360'a, vaka sayası 52 bin 914'e yükseldi. Salgında, iyileşenlerin sayısı 286 artışla 13 bin 230'a çıktı.

Tokyo'da yeni 243 vaka

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 408 artışla 21 bin 888'e ulaşırken, virüs kaynaklı ölen olmadı.

Başkent Tokyo'da vaka sayısı 243 artarak 7 bin 515'e çıktı.

Vaka sayıları Osaka'da 1967, Kanagawa'da 1683, Saitama'da 1376, Hokkaido'da 1289, Çiba'da 1068, Fukuoka'da 908, Hyogo'da 726, Aiçi'de 532 oldu.

Japonya'da şimdiye kadar virüsten 995 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da 38 yeni vaka

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte 38 yeni vaka saptandı.

Söz konusu vakaların 11'i aynı yerleşkede yaşayan kişilerden oluşurken, kentteki toplam vaka sayısı 1403'e yükseldi. Kentte bugüne kadar salgın nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki uzmanın Kovid-19 soruşturması kapsamında Çin'e 2 günlük ziyarette bulunacağını açıkladı.

Biri hayvan sağlığı, diğeri salgın uzmanı olan DSÖ yetkilileri Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve virüsün hayvan türlerinden insana nasıl geçtiğini araştıracak.

Dünya Sağlık Asamblesinin mayıs ayındaki toplantısında 120'den fazla ülke virüsün kaynağına yönelik soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.

Filipinler, Bangladeş, Singapur, Asya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika Dünya
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