Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 744 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 751'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 213 bin 254'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 117 bin 202'ye ulaştığı kaydedildi.

-Endonezya'da en yüksek can kaybı

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir günde 139 kişi yaşamını yitirirken, bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayda geçti.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 1882 artarak 91 bin 751, ölenlerin sayısı 139 artarak 4 bin 459, iyileşenlerin sayısı da 1789 artarak 50 bin 225 oldu.

Vakalar, başkent Cakarta'da 17 bin 621'e, Doğu Cava'da 19 bin 308'e, Bali'de 2 bin 934'e ve Açe'de 151'e ulaştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1594 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 72 bin 269'a çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1843'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 23 bin 623'e ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 46 bin 803 olarak kaydedildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 7'sinin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 744'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 44 bin 584 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 261'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların, Mısır, Almanya ve ABD'den ülkeye dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 105 kişi iyileşti, 98 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 vaka görüldüğü kaydedildi.

Ülkede 97 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmüyor.

Bugüne kadar 401 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 365 kişi iyileşirken, 1'inin durumu kritik 36 hasta tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Tamamı yurt dışı kaynaklı olan yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 197'ye çıktı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 140 kişi iyileşti, 1'i kritik durumda olmak üzere 57 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 677 artarak 27 bin 865'e, ölü sayısı 1 artışla 1002'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 238 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 10 bin 54'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 662, Kanagawa'da 2 bin 105, Saitama'da 1879, Hokkaido'da 1367, Çiba'da 1364, Fukuoka'da 1128, Hyogo'da 883 oldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 16 artarak 8 bin 831'e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen sayısı 8 bin 566, aktif vaka sayısı ise 142 oldu.

Şimdiye kadar 123 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, bugün Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, toplu alanlarda maske giyme zorunluluğu getirilmesi durumunda maske takmayanlara 1000 Malezya ringgiti (1610 TL) veya hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

Filipinler, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den gelen teklifi ailevi nedenden dolayı reddettiğini açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı         
16:33
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım         
16:01
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Pınar'ı katleden cani, Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti         
14:19
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı         
13:01
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek         
12:07
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
09:21
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı         
06:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 20:37:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei