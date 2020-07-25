Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1868 artarak 97 bin 286'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısının 49 artışla 4 bin 714'e, iyileşenlerin sayısının ise 1409 artışla 55 bin 354'e ulaştığı kaydedildi.

Kovid-19 ile Mücadele Timi'nin yaptığı açıklamaya göre de bugünkü test sayısının 25 bin 318 olduğu ülke genelinde vakalar, başkent Cakarta'da 18 bin 741'e, Doğu Cava'da 20 bin 256'ya, Bali'de 3 bin 114'e ve Açe'de 168'e çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 520 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 2 bin 874'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 221 bin 178'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 122 bin 90'a ulaştığı ifade edildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 513 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, 2'sinin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamet ve çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 888'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 45 bin 172 kişi iyileşti.

Ülkede 4 bin 689 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1968 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 78 bin 412'ye çıktı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1897'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 25 bin 752'ye ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 50 bin 763 olarak kaydedildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 23 artarak 8 bin 884'e yükseldi.

Bugün 17 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 594, aktif vakalar ise 167 oldu.

Toplam 123 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkede bugün virüs kaynaklı ölüm olmadı.

- Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 749 artarak 30 bin 489'a, ölü sayısı bir artışla 1008'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 295 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 10 bin 975'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 3 bin 47, Kanagawa'da 2 bin 204, Saitama'da 2 bin 28, Çiba'da 1444, Hokkaido'da 1386, Fukuoka'da 1310, Aiçi'de 1019, Hyogo'da 965, Kyoto'da 644 oldu.