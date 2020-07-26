Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Filipinler'de vaka sayısı 80 bini aştı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 110 yeni Kovid-19 vakasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 80 bin 448'e çıktı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1932'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 110'a ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 52 bin 406 olarak kaydedildi.

Singapur'da vaka sayısı 50 bini aştı

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 481 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı irtibatlı, 5'inin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 50 bin 369'a yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 45 bin 352 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland'da 9 yeni vaka

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 291'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Endonezya, Singapur, Filipinler, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ülkeye dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 109 kişi iyileşti, 124 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Vietnam'da 99 gün aradan sonra yurt içi kaynaklı vakalara rastlandı

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt içi kaynaklı 1 vaka görüldüğü kaydedildi.

Ülkenin orta kesimlerindeki sahil kenti Danang'da 61 yaşında bir erkekte Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Kentte dün de 57 yaşındaki bir erkekte virüs tespit edilmiş, bu ülkede 99 gün aradan sonra görülen yurt içi kaynaklı olmuştu.

Her iki hastanın da gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Yetkililer vakaların ortaya çıktığı 1,1 milyon nüfuslu sahil kentinde ilave sosyal mesafe tedbirleri uygulanacağını bildirdi. Kentte 30'dan fazla kişinin bir araya geldiği tüm etkinlikler yasaklanırken, bar, gece kulübü, tema parkı ve güzellik salonlarının kapatılmasına karar verildi.

Bugüne kadar 418 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Virüs bulaşan 365 kişi iyileşirken, 53 hasta tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kamboçya, Malezya ve Endonezya ile uçuşları durduracak

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 23 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada yeni vakaların 15'nin Malezya, 8'inin Endonezya'dan gelen yolcularda tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık, yurt dışı kaynaklı vakaların artmasını önlemek amacıyla Malezya ve Endonezya'dan gelen uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 225'e çıktı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Virüs bulaşan 143 kişi iyileşti, 1'i kritik durumda olmak üzere 82 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Hong Kong'da vakalarda rekor günlük artış

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka artışı kaydedildi.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada kentte son 24 saatte 133 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 2 bin 506'ya, ölüm sayısı ise 18'e ulaştı. Virüs bulaşan 1455 kişi iyileşirken, 37'sinin durumu kritik 1033 vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte dün de 123 yeni vaka kaydedilmişti.

Malezya'dan "sokağa çıkma yasağına geri döneriz" açıklaması

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 13 artışla 8 bin 897'ye yükseldi.

Bugün 6 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 600, aktif vakalar ise 173 oldu.

Son 24 saatte bir vakanın yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 124 olduğu açıklandı.

Öte yandan Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, son günlerde yükselen günlük vaka artışlarına dikkati çekerek, "Vaka artışları 3 haneli rakamlara ulaşırsa kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden uygulanır." dedi.

Endonezya'da vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Endonezya'da Kovid-19 vakaları 1492 artarak 98 bin 778'e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 67 artışla 4 bin 781'e, iyileşenlerin sayısı da 1301 artışla 56 bin 655'e ulaştı.

Vakalar başkent Cakarta'da 19 bin 125'e, Doğu Cava'da 20 bin 539'a, Bali'de 3 bin 157'ye ve Papua'da 2 bin 889'a çıktı.

Tokyo'da vaka sayısı 11 bini geçti

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 755 artarak 31 bin 298'e, ölü sayısı 3 artışla 1011'e yükseldi.

Son bir günde yeni 239 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 11 bin 214'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 3 bin 188, Kanagawa'da 2 bin 237, Saitama'da 2 bin 65, Çiba'da 1466, Hokkaido'da 1391, Fukuoka'da 1371, Aiçi'de 1099, Hyogo'da 1014, Kyoto'da 657 oldu.

Tayland, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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