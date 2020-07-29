Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 13 artarak toplam 8 bin 956'ya yükseldi.

Bugün 5 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 612, aktif vakalar ise 220 oldu.

Kovid-19'dan toplam 124 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede bugün virüs nedeniyle ölen olmadı.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1063 Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 276 bin 288'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 27 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 892'ye çıktığı belirtildi.

Pakistan'da Kovid-19'dan tedavi edilenlerin sayısı 244 bin 883'e yükseldi.

Ülkede kritik durumda 1179 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 298'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakanın ABD'den dönen bir Taylandlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 111 kişi iyileşti, 129 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 9 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 35'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 232 bin 194'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 130 bin 292'ye ulaştığı ifade edildi.

Bangladeş'te 98 bin 867 aktif vaka bulunuyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 334 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı kaynaklı, 3'ünün Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 51 bin 531'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 893 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Bu vakalardan 4'ünün Mali'deki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde görevli olup 10 Temmuz'da Kamboçya'ya dönen 80 "Mavi Bereli" asker arasında tespit edildiği belirtildi.

Diğer 3 vakanın da 23 Temmuz'da Endonezya'dan ülkeye gelen erkeklerde saptandığı kaydedildi.

Söz konusu 7 vakanın Phnom Penh'daki Chak Angre Sağlık Merkezine kaldırıldığı aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 233'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden olmadı. Virüs bulaşan 154 kişi iyileşti, 79 kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte 120 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 76 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 2 bin 884'e, yaşamını yitirenlerin ise 24'e ulaştı. Virüs bulaşan 1527 kişi iyileşirken, 39'unun durumu kritik olan 1335 vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 381 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 104 bin 432'ye yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 74 artışla 4 bin 975'e, iyileşenlerin sayısı 1599 artışla 62 bin 138'e çıktı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 20 bin 572'ye, Doğu Cava'da 21 bin 484'e, Bali'de 3 bin 310'a ve Açe'de 238'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1002 artarak 32 bin 780'e, ölü sayısı bir artarak 1016'ya yükseldi.

Son bir günde yeni 250 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 11 bin 861'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 3 bin 651, Kanagawa'da 2 bin 354, Saitama'da 2 bin 145, Fukuoka'da 1562, Çiba'da 1513, Aiçi'de 1445, Hokkaido'da 1403, Hyogo'da 1105 oldu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1874 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Filipinler'de bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 85 bin 486'ya yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1962'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 996'ya ulaşırken, aktif vaka sayısı 55 bin 109 olarak açıklandı.

Singapur, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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