Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 278 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi. Yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı irtibatlı, 4'ünün de Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 51 bin 809'a yükseldi, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 98 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1114 Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 277 bin 402'ye ulaştığı bildirildi. Son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 32 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 924'e çıktığı belirtildi.

Pakistan'da Kovid-19'dan tedavi edilenlerin sayısı 246 bin 131'e yükseldi.

Ülkede kritik durumda 1179 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 695 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 83'e çıktığı, vaka sayısının 234 bin 889'a yükseldiği vurgulandı. Ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 132 bin 960'a ulaştığına dikkat çekildi.

Bangladeş'te 98 bin 867 aktif vaka bulunuyor.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 304'e ulaştığı ifade edildi. Yeni vakalardan 4'ünün 17 Temmuz'da Mısır'dan, 2'sinin de 25 Temmuz'da Suudi Arabistan'dan dönen ve karantina altında olan kişiler olduğuna işaret edildi.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 111 kişi iyileşti, 135 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Vietnam

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen tamamı yurt içi kaynaklı 9 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 459'a yükseldiği bildirildi. Yeni vakalardan 8'inin da Nang şehrinde, birinin de başkent Hanoi'de tespit edildiği belirtildi.

Vietnam'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı ve virüs tespit edilen 369 kişinin iyileştiği aktarılan açıklamada, 81 bin 500'den fazla kişinin de karantinada olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Vietnam Haber Ajansına göre, Hanoi'deki vakanın, yakın zaman önce da Nang'ı ziyaret eden 76 yaşındaki bir erkek ve yetkililer virüsün yayılmasına engel olmak için bu kişinin yaşadığı yeri ile çevresini giriş çıkışlara kapattı.

Hanoi Halk Komitesi Başkanı Nguyen Duc Chung, kentteki tüm kalabalık toplantılara ve festivallere yasak getirilmesi ve çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bar ve gece kulüplerinin kapatılması yönünde talimat verdi.

Vietnam'ın en büyük 3. şehri da Nang'da bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 1904 artışla 106 bin 336'ya çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 artarak 5 bin 58'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 154 artarak 64 bin 292'ye ulaştı.

Din İşleri Bakanlığı Fahrul Razi, salgının yayılmasına karşı halka kurbanlık kesimi ve bayram namazında sağlık protokollerine sıkı bir şekilde uyulması çağrısında bulundu.

Vakalar, başkent Cakarta'da 20 bin 969'a, Doğu Cava'da 21 bin 772'ye, Bali'de 3 bin 360'a ve Açe'de 312'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 3 bin 954 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 89 bin 374'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1983'e yükseldi. Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 65 bin 64'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 22 bin 327 olarak kaydedildi.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 234'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yeni vakanın, 16 Temmuz'da ABD'den başkent Phnom Penh'e gelen ve karantinada olan, Amerikalı bir ABD Büyükelçiliği çalışanı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden kimsenin olmadığı Kamboçya'da, virüs tespit edilen 162 kişi iyileşti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 8 artarak 8 bin 964'e yükseldi.

Bugün 5 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 617, aktif vakalar ise 223 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 124 kişinin öldüğü Malezya'da bugün virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 864 artarak 35 bin 84'e, ölü sayısı 3 artarak 1019'a yükseldi. Son bir günde yeni 367 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 12 bin 228'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 3 bin 651, Kanagawa'da 2 bin 430, Saitama'da 2 bin 199, Fukuoka'da 1648, Çiba'da ve Aiçi'de 1611, Hokkaido'da 1413, Hyogo'da 1158, Kyoto'da 749 oldu.

Vietnam, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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