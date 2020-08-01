Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 199 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 132'ye çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 239 bin 860'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 136 bin 253'e ulaştığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 4 bin 963 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 98 bin 232'ye çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 39'a yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 65 bin 265'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 30 bin 928 olarak kaydedildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 307 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 1'inin ülkede kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunun ise geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 52 bin 512'ye yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 491 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 2 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 312'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Sırbistan ve Danimarka'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 135 kişi iyileşti, 119 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 7 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 474'e çıktığı açıklandı.

Açıklamada, tespit edilen 5 yeni vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu ve salgın kaynaklı ölüm gerçekleşmediği kaydedildi.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 441 kişi sağlığına kavuştu.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 12 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 558'e yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların, ülkede son 3 ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan da Nang'da iki hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 3'e çıktı.

Da Nang şehrinde 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük üçüncü şehri da Nang'da bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 373 kişi iyileşti, 182 kişinin tedavisi sürüyor.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 239'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yeni vakaların Pakistan ve Endonezya'dan Malezya aktarmalı uçuşlarla gelen yolcular olduğu belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden kimsenin olmadığı Kamboçya'da, virüs tespit edilen 164 kişi iyileşti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 9 artarak toplam 8 bin 985'e yükseldi.

Bugün 3 kişi daha iyileşirken toplam iyileşen vakalar 8 bin 647, aktif vakalar ise 213 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan Malezya Savunma Bakanlığı, toplu alanlarda maske takma zorunluluğunun bugünden itibaren uygulamaya girdiğini duyurdu. Kurala uymayanların ise 1000 Malezya Ringgiti (1644 TL) para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 1560 artarak 109 bin 936'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 62 artışla 5 bin 193'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 12 artışla 67 bin 919'a yükseldi.

Vakalar, başkent Cakarta'da 21 bin 767'ye, Doğu Cava'da 22 bin 324'e, Bali'de 3 bin 448'e ve Papua'da 3 bin 87'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1337 artarak 38 bin 438'e, ölü sayısı 4 artarak 1026'ya yükseldi.

Son 24 saatte yeni 472 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 13 bin 163'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 4 bin 252'ye, Kanagawa'da 2 bin 538'e, Saitama'da 2 bin 326'ya, Aiçi'de 1986'ya, Fukuoka'da 1980'e, Çiba'da 1665'e, Hokkaido'da 1446'ya, Hyogo'da 1252'ye ve Kyoto'da 809'a çıktı.

Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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