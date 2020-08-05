Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 675 Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 281 bin 136'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 14'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 254 bin 286'ya yükseldi.

Ülkede kritik durumda 872 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 642 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 115 bin 980'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 123'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 66 bin 270'e ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 908 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi

Yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı irtibatlı, 4'ünün ülkede kalıcı ikametle çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunluğunun ise geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçiler olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası 54 bin 254'ya yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 454 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 85 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 754'e, ölü sayısı ise 43'e ulaştı. Virüs bulaşan 2 bin 314 kişi iyileşirken, 1235 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 328'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların 5'i Mısır, biri Birleşik Arap Emirlikleri, biri ise ABD'den gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 72 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmadı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 144 kişi iyileşti, 126 kişinin tedavisi sürüyor.

Endonezya?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 1815 artışla 116 bin 871'e ulaştı.??

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 64 artarak 5 bin 452'ye, iyileşenlerin sayısı 1839 artarak 73 bin 889'a yükseldi.

Vakalar, başkent Cakarta'da 23 bin 380'e, Doğu Cava'da 23 bin 829'a, Bali'de 3 bin 617'ye ve Açe'de 442'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkede 21 yeni Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 9 bin 23'e yükseldi.

Bugün 18 kişi sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 8 bin 702, aktif vakalar ise 196 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan polis teşkilatı, dünden bu yana 127 kişinin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için gözaltına alındığını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1284 artarak 43 bin 452'e, ölü sayısı 4 artışla 1040'a yükseldi.

Son bir günde yeni 263 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 14 bin 285'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 4 bin 916, Kanagawa'da 2 bin 831, Saitama'da 2 bin 606, Aiçi'de 2 bin 539, Fukuoka'da 2 bin 479, Çiba'da 1910, Hokkaido'da 1499 oldu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 654 vaka tespit edildi, Kovid-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam ölü sayısı 3 bin 267'ye çıkarken, vaka sayısı ise 246 bin 674'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 1890 artarak 141 bin 750'ye ulaştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta yaşanmıştı.

Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 41 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 713'e yükseldiği bildirildi.

Yeni vakalardan 40'ının, 3 ay sonra geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ülkede şimdiye kadar salgına bağlı 8 kişi yaşamını yitirdi.

Da Nang şehrinde 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 377 kişi iyileşti, 270 kişinin tedavisi sürüyor.

Kamboçya

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 243'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yeni vakaların Güney Kore ve Malezya aktarmalı uçuşlarla ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden kimsenin olmadığı Kamboçya'da, virüs tespit edilen 202 kişi iyileşirken 41 kişinin tedavisine devam ediliyor.