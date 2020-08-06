Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 727 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 281 bin 863'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 35'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 256 bin 58'e yükseldi.

Ülkede, kritik durumda 809 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 977 vaka tespit edildi, Kovid-19 nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam ölü sayısı 3 bin 306'ya çıkarken, vaka sayısı 249 bin 651'e, iyileşen sayısı 1890 artarak 141 bin 750'ye ulaştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta yaşanmıştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 561 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 119 bin 460'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 150'ye, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 66 bin 837'ye ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri, yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte 1882 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 118 bin 753'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 artarak 5 bin 521'e, iyileşenlerin sayısı 1756 artarak 75 bin 645'e yükseldi.

Vakalar, başkent Cakarta'da 23 bin 936'ya, Doğu Cava'da 24 bin 115'e, Bali'de 3 bin 644'e ve Açe'de 483'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 15 artarak toplam 9 bin 38'e yükseldi.

Bugün 11 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı 8 bin 713'e aktif vakalar ise 200'e çıktı.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin öldüğü Malezya'da, son 24 saatte virüs nedeniyle kimse yaşamını yitirmedi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 301 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı irtibatlı, 4'ünün ülkede kalıcı ikametle çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunluğunun ise geçici çalışma izniyle ülkedeki yabancı işçiler olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası 54 bin 555'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 768 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 95 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 850'ye, ölü sayısı ise 44'e ulaştı. Virüs bulaşan 2 bin 458 kişi iyileşirken, 1204 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 330'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların ABD'den gelen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 148 kişi iyileşti, 124 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 477'ye çıktığı açıklandı.

Açıklamada, yeni vakanın Japonya'dan 1 Ağustos'ta ülkeye gelen bir kişi olduğu kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 443 kişi sağlığına kavuştu.

Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 4 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 717'ye yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla 1 kişi hayatını kaybederken, ülkede şimdiye kadar salgına bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Da Nang şehrinde, 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hastanın Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, "ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 381 kişi iyileşti.

Vietnam Sağlık Bakan Yardımcısı Nguyen Truong Son, Kovid-19'un 10 günde ülkede zirve noktasına ulaşabileceğini söyledi.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1468 artarak 44 bin 990'a, ölü sayısı 4 artışla 1044'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 360 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 14 bin 645'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 5 bin 141'e, Kanagawa'da 2 bin 950'ye, Saitama'da 2 bin 685'e, Aiçi'de 2 bin 678'e, Fukuoka'da 2 bin 616'ya, Çiba'da 1986'ya, Hokkaido'da 1514'e, Hyogo'da 1484'e ve Kyoto'da 923'e çıktı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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