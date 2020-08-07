Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 782 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 282 bin 644'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 52'ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 258 bin 99'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 851 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 502'ye, can kaybı 3 bin 333'e çıkarken, iyileşen sayısı 1769 artarak 145 bin 584'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta olmuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 379 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 122 bin 754'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 168'e, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 66 bin 852'ye ulaştı.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe konmuştu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 2 bin 473 artarak 121 bin 226'ya yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artışla 5 bin 593'e, iyileşenlerin sayısı 1912 artışla 77 bin 557'ye ulaştı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 30 bin 159 olduğu ülkede, vakalar, başkent Cakarta'da 24 bin 601'e, Doğu Cava'da 24 bin 493'e, Bali'de 3 bin 682'ye ve Açe'de 536'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 25 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 9 bin 63'e yükseldiğini açıkladı.

Bugün 15 vakanın daha sağlığına kavuştuğunu açıklayan bakanlık, toplam iyileşen vakaların 8 bin 728, aktif vakaların ise 210 olduğunu kaydetti.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Perlis eyaletinin müftülüğü, eyalet genelinde yeni salgın merkez üslerinin tespit edilmesinin ardından riskli bölgelerde bulunan 12 camiyi geçici süreliğine ibadete kapattı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1563 artarak 46 bin 569'a, ölü sayısı 4 artışla 1052'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 462 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da vaka sayısı 15 bin 107'ye ulaştı.

Vaka sayıları, Osaka'da 5 bin 396'ya, Kanagawa'da 3 bin 57'ye, Aiçi'de 2 bin 836'ya, Fukuoka'da 2 bin 754'e, Saitama'da 2 bin 721'e, Çiba'da 2 bin 51'e, Hyogo'da 1533'e, Hokkaido'da 1528'e, Kyoto'da 942'ye, Okinawa'da 884'e çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 242 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, 1'inin ülkede kalıcı ikametle çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakaların ise geçici çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı işçiler olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası 54 bin 797'ye yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 31 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 939'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 458 kişi iyileşirken, 44 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 345'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Suudi Arabistan, Mısır ve Japonya'dan gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 148 kişi iyileşti, 139 kişinin tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor "Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar         
17:33
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı         
17:07
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı         
15:18
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı         
14:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor         
14:02
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları         
12:30
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı         
08:21
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 20:49:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei