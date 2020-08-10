Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 539 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 284 bin 659'a ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 97'ye çıktığı ifade edildi.?

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 260 bin 764'e yükseldi.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 1687 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 127 bin 83'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artışla 5 bin 765'e, iyileşenlerin sayısı 1284 artışla 82 bin 236'ya ulaştı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 15 bin 836 olduğu ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 26 bin 162'ye, Doğu Cava'da 25 bin 626'ya, Bali'de 3 bin 817'ye ve Açe'de 676'ya çıktı.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 907 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi.?

Ülkede toplam vaka sayısı 260 bin 507'ye, can kaybı 3 bin 438'e çıkarken, iyileşen sayısı 2 bin 67 artarak 150 bin 437'ye ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, ilk can kaybı ise 18 Mart'ta olmuştu.?

Singapur?

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 188 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.?

Yeni vakalardan 12'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu aktarılırken, yeni can kaybı bildirilmedi.

Vakaların çoğunun geçici çalışma izniyle ülkedeki yabancı işçilerde saptandığı ifade edildi.?

Singapur'da Kovid-19 vakası 55 bin 292'ye yükselirken, virüs nedeniyle ülkede bugüne kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 915 kişi iyileşti.?

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.?

Hong Kong?

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 149'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 916 kişi iyileşirken, 55 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.?

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.?

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugün ülkedeki Kovid-19 vakaları 11 artışla 9 bin 94'e yükseldi.

Bugün 19 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 803'e, aktif vakalar ise 166'ya çıktı.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da, bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 761 artarak 50 bin 383'e, ölü sayısı 4 artışla 1065'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 197 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 16 bin 64'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 5 bin 892'ye, Kanagawa'da 3 bin 304'e, Aiçi'de 3 bin 244'e, Fukuoka'da 3 bin 23'e, Saitama'da 2 bin 917'ye, Çiba'da 2 bin 191'e, Hyogo'da 1662'ye, Hokkaido'da 1565'e, Okinawa'da 1179'a, Kyoto'da 991'e çıktı.

- Filipinler?

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 6 bin 958 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 136 bin 638'e çıktı.?

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 294'e, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 68 bin 159'a ulaştı.?

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri, yeniden yürürlüğe konmuştu.?

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulmuş, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlar için hizmet veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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