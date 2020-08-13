Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı irtibatlı 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 8 yeni vaka Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 756'ya çıktı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 398 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 724 olarak açıklandı.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden (CAAC) yapılan açıklamada, ikisi yabancı biri yerli üç hava yolu şirketinin, Kovid-19 vakaları nedeniyle Şanghay uçuşlarını askıya alacağı belirtildi.

Açıklamada, son dönemlerde yapılan uçuşlarda yer alan bazı yolculara yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Etihad Airways'in Abu Dabi-Şanghay uçuşunun, China Eastern Airlines'ın Manila-Şanghay uçuşunun ve SriLankan Airlines'ın Colombo-Şanghay uçuşunun erteleneceği bildirildi.

Etihad Airways ve China Eastern Airlines uçuşlarının 17 Ağustos'tan itibaren bir hafta, SriLankan Airlines uçuşlarının ise 4 hafta süreyle askıya alınacağı kaydedildi.

Hong Kong?

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 62 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 244'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 189 kişi iyileşirken, 63 kişi hayatını kaybetti, halen 30'unun durumu kritik 903 hasta tedavi görüyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.?

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.?

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 56 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 770'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 817 kişi iyileşti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 98 artışla 132 bin 816'ya ulaştı.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 65 artarak 5 bin 968'e, iyileşenlerin sayısı 1760 artarak 87 bin 558'e yükseldi.

Başkent Cakarta Valisi Anies Baswedan, normalleşme sürecinde giderek artan vakalar nedeniyle sağlık protokollerine daha dikkatli uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 15 artışla 9 bin 129'a yükseldi.

Bugün 4 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 821, aktif vakalar ise 183 oldu.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin vefat ettiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, dün Kovid-19 tedbirlerine uymayan 184 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 753 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 286 bin 674'e ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 139'a çıktığı ifade edildi.?

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 264 bin 60'a yükseldi.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 359'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Singapur ve Hindistan'dan gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 169 kişi iyileşti, 132 kişinin tedavisi sürüyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 102 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, 5'inin de ülkede kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğunun aktarıldığı açıklamada, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 497'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 50 bin 520 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak son 24 saatte açıklanan 4 bin 2 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 147 bin 526'ya çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 426'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 70 bin 387'ye ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 74 bin 713 olarak kaydedildi.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 617 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi.?

Ülkede toplam vaka sayısı 269 bin 115'e, can kaybı 3 bin 557'ye çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 154 bin 871 kişi iyileşti.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1142 artarak 53 bin 281'e, ölü sayısı 4 artışla 1083'e yükseldi.

Son bir günde yeni 206 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 16 bin 680'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 6 bin 355'e, Kanagawa'da 3 bin 520'ye, Aiçi'de 3 bin 505'e, Fukuoka'da 3 bin 359'a, Saitama'da 3 bin 34'e, Çiba'da 2 bin 290'a, Hyogo'da 1776'ya, Hokkaido'da 1593'e, Okinawa'da 1404'e, Kyoto'da 1061'e çıktı.

Hong Kong, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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