Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 591 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 292 bin 765 'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 235'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 275 bin 836'ya yükseldi.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 265 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 3 bin 907 kişi yaşamını yitirdi.?

Toplam vaka sayısının 292 bin 625'e, virüse bağlı can kaybının 3 bin 907'e çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 175 bin 567'ye ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 378 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 189 bin 601'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 32 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 998'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 367'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 2'sinin Singapur vatandaşı ve sürekli ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 353'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 53 bin 920 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 5 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 395'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 221 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 26 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 658'e yükseldiği Hong Kong'da son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 76'ya çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 974 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin 1 hafta daha uzatılarak 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 397 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 17 bin 399'a yükseldiği Güney Kore'de virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 309'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 200 kişi iyileşti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 37 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 153 bin 535'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artışla 6 bin 680'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 302 artışla 107 bin 500'e çıktı.

Endonezya Öğretmenler Birliği, salgın nedeniyle kapalı okulların yeniden açılması ilişkin hükümete sağlık yönetimi ve fiziki koşulların uygun olarak hazırlanması çağrısı yaptı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 vakalarının 10 artarak 9 bin 267'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre bugün 10 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 8 bin 959, aktif vakalar ise 183 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Dr. Adham Baba, 31 Ağustos'ta bitmesi planlanan normalleşme tedbirlerinin, bir süre daha uzatılması için Başbakan Muhyiddin Yasin'e tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 740 artarak 63 bin 498'e, ölü sayısı 9 artışla 1203'e yükseldi.

Son bir günde yeni 212 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 19 bin 333'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 7 bin 841'e, Kanagawa'da 4 bin 419'a, Aiçi'de 4 bin 196'ya, Fukuoka'da 4 bin 118'e, Saitama'da 3 bin 559'a, Çiba'da 2 bin 760'a, Hyogo'da 2 bin 129'a, Okinawa'da 1889'a, Hokkaido'da 1712'ye, Kyoto'da 1319'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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