Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 999 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 209 bin 544'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 325'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 134 bin 474'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 221 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 47 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 174'e yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 306 bin 794'e çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 196 bin 836'ya ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 415 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 295 bin 53'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 283'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 279 bin 937'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 94 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 10'unun yurt dışı irtibatlı, 4'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 56 bin 666'ya yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 139 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 3 ile salgının başında bu yana en yüksek günlük artış seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 165 bin 887'ye yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 105 artışla 7 bin 169'a, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 325 artışla 120 bin 900'e çıktı.

Vaka sayıları, başkent Cakarta'da 37 bin 62'ye, Doğu Cava'da 32 bin 113'e, Bali'de 4 bin 901'e ve Açe'de 1449'a yükseldi.

Bu arada, başkent Cakarta'da normalleşme sürecinde uygulanmaya devam eden kısıtlamaların 10 Eylül'e kadar uzatılması kararı alındı.

Malezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 10 artarak 9 bin 306'ya yükseldi.

Bugün 36 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 9 bin 30'a, aktif vakalar ise 151'e ulaştı.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ülkedeki Kovid-19 normalleşmesi sürecinin biteceği 31 Ağustos'tan sonra Malezya'nın sınırlarını kapalı tutmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Dün, 88 kişinin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için gözaltına alındığını kaydeden İsmail, halkı "salgına karşı sorumlu davranmaya" çağırdı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 13 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam vaka sayısının 4 bin 769 olarak güncellendiği Hong Kong'da, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 84'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 249 kişi de iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 410 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 237 kişi iyileşti, 115 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Hong Kong, Pakistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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