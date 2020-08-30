Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakaları 2 bin 858 artışla 172 bin 53'e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 82 artarak 7 bin 343'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1383 artarak 124 bin 185'e yükseldi.

Kovid-19 ile Mücadele Timi yetkilileri de özellikle hafta başından bu yana vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle halka maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyulma konusunda daha dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 17 artarak 9 bin 334'e yükseldi.

Bugün 10 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 9 bin 48, aktif vaka sayısı ise 160 oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 126'ya çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 54 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 7'sinin yurt dışı irtibatlı, 8'inin Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 771'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 447 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 284 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 217 bin 396'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 102 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 520'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 157 bin 403'e ulaştı.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 264 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 295 bin 636'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 288'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 280 bin 547'ye yükseldi.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 3 bin 411 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 252 kişi iyileşti, 101 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam vaka sayısının 4 bin 802 olarak güncellendiği Hong Kong'da, son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybederken, virüse bağlı can kaybı sayısı 88'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 320 kişi de iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1897 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 248'e yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 310 bin 822'ye çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 201 bin 907'ye ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 600 artarak 68 bin 800'e, ölü sayısı 13 artışla 1298'e yükseldi.

Son bir günde yeni 148 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 20 bin 717'ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 8 bin 491'e, Kanagawa'da 4 bin 911'e, Fukuoka'da 4 bin 568'e, Aiçi'de 4 bin 503'e, Saitama'da 3 bin 901'e, Çiba'da 3 bin 19'a, Hyogo'da 2 bin 268'e, Okinawa'da 2 bin 117'ye, Hokkaido'da 1773'e, Kyoto'da 1448'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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