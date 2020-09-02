Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 441 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 296 bin 590'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 318'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 281 bin 459 olarak kaydedildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 582 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 351'e yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 317 bin 528'e çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 211 bin 16'ya ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vakalarında son 24 saatte görülen 3 bin 75 artışla, toplam vaka sayısı 180 bin 646'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 111 artarak 7 bin 616'ya, iyileşenlerin sayısı 1914 artarak 129 bin 971'e çıktı.

Vaka sayıları, başkent Cakarta'da 42 bin 41'e, Doğu Cava'da 34 bin 278'e, Bali'de 5 bin 536'ya ve Açe'de 1697'ye ulaştı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının, dünya ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, salgını kontrol altına almada daha sıkı çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 6 yeni Kovid-19 vakası ile ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 360'a yükseldi.

Ülkede bugün 4 kişi daha sağlığına kavuşurken, bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 9 bin 79'a çıktı, aktif vaka sayısı ise 153 olarak kaydedildi.

Kovid-19'dan bugün 1 kişi yaşamını yitirirken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 49 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 3'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 901'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 749 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 218 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 226 bin 440'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 623'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 158 bin 610'a ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada yeni vakaların tümünün yurt dışı kaynaklı olduğu, ABD'li bir aile ile yurt dışından gelen 5 Tayland vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da 100 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmezken ülke Tayvan ve Yeni Zelanda'nın ardından bunu başarabilen üçüncü ülke oldu.

Toplam vaka sayısının 3 bin 425 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 274 kişi iyileşti, 93 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

Vietnam

Vietnam Kovid-19 Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi.

Ülkede bugüne dek 1044 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti.

Da Nang şehrinde, 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, "ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19 görülen 735 kişi iyileşirken, halen 275 aktif vaka bulunuyor.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte tespit edilen 592 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 70 bin 455'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı da 12 artışla 1338'e yükseldi.

Son bir günde yeni 141 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 21 bin 128'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 8 bin 752'ye, Kanagawa'da 5 bin 95'e, Fukuoka'da 4 bin 685'e, Aiçi'de 4 bin 597'ye, Saitama'da 4 bin 10'a, Çiba'da 3 bin 78'e, Hyogo'da 2 bin 308'e, Okinawa'da 2 bin 152'ye, Hokkaido'da 1803'e, Kyoto'da 1493'e çıktı.

Koronavirüs, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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