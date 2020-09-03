Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 424 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 297 bin 14'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 328'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 281 bin 925 olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 383'e yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 319 bin 686'ya çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 213 bin 980'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 14 artarak toplam 9 bin 374'e yükseldi.

Bugün 4 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 9 bin 83, aktif vakalar ise 163 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 128 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da bugün virüsten ölen olmadı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 150 binden fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkelerden Malezya'ya yabancı uyrukluların seyahatinin yasaklandığını açıkladı.

Bakan İsmail ayrıca dünden bu yana Kovid-19 tedbirlerine uymayan 198 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 622 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük artış seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 184 bin 268'e yükselirken, ölenlerin sayısı 134 artarak 7 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 84 artarak 132 bin 55'e yükseldi.

Vaka sayıları, başkent Cakarta'da 43 bin 400'e, Doğu Cava'da 34 bin 655'e, Bali'de 5 bin 710'a ve Açe'de 1794'e çıktı.

Öte yandan Cakarta Valisi Anis Baswedan, kentte salgının yayılımını azaltmak amacıyla Kovid-19 tespit edilenlerin tamamının belirtilerin ağır veya hafif olduğuna bakılmaksızın hastanede karantina altına alınacağını belirtti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1987 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 228 bin 403'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 688'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 159 bin 475'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 48 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 2'sinin Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 908'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 55 bin 891 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı irtibatlı 3 Tayland vatandaşında Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Merkezin Sözcüsü Dr. Taweesilp Visanuyothin, bir hapishanedeki 37 yaşındaki erkek bir mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti. Ülkede 26 Mayıs'tan bu yana yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakası görülmüyordu.

Toplam vaka sayısının 3 bin 428 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 277 kişi iyileşti, 94 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 839'a çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 93'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 431 kişi iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu. Yerel yetkililer, vaka sayısındaki artış üzerine 7,4 milyon nüfuslu kentte yaygın testler yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık yarım milyon vatandaşın gönüllü kaydolduğu kitlesel test uygulaması kentin farklı noktalarındaki 100'den fazla merkezde başladı. Uygulama belirti göstermediği halde taşıyıcı olan kişileri tespit ederek yayılma zincirini kırmayı hedefliyor.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 612 artarak 71 bin 71'e, ölü sayısı 6 artışla 1346'ya yükseldi.

Son bir günde yeni 211 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 21 bin 339'a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 8 bin 826'ya, Kanagawa'da 5 bin 176'ya, Aiçi'de 4 bin 615'e, Saitama'da 4 bin 52'ye, Çiba'da 3 bin 111'e, Hyogo'da 2 bin 322'ye, Okinawa'da 2 bin 172'ye, Hokkaido'da 1809'a, Kyoto'da 1512'ye çıktı.

Koronavirüs, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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