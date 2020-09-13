Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 184'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 399 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 958'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 630 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 121 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 176'ya yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 18 bin 226 kişi iyileşti.

Ülkede ayrıca son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 358'e yükseldi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana günlük vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu.

Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceği duyurulmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı irtibatlı 49 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 406'ya yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 699 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 526 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 301 bin 481'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 379'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 289 bin 429 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 372 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 261 bin 216'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 371'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 207 bin 568'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 473 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 312 kişi iyileşti, 103 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1476 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 337 bin 520'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 733'e yükseldi

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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