Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 279'a çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 80 bin 477 kişi de iyileşti. Ülkede halen 4'ünün durumu kritik 168 kişi tedavi altında tutuluyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 23 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 33'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 708 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 82 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 22 bin 975'e yükseldiği ülkede, toplam Kovid-19 testi pozitif çıkan 20 bin 158 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 383'e çıktı.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana üç haneli rakamlarda seyreden günlük vaka sayısı ilk kez 100'ün altına düştü.

Düşüşte test sayılarının hafta sonunda azalmasının yanı sıra son haftalarda başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde sıkılaştırılan sosyal mesafe tedbirleri de etkili oldu.

Ülkede günlük vaka artışının 300'ün üzerine çıkmasının ardından 23 Ağustos'tan itibaren uygulanan tedbirlerle günlük 100 vaka civarına geriletilmişti.

Hükümet bugün aldığı kararla "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirlerinin 27 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, kareoke salonları, ayak üstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.

İç mekanlarda 50 kişiden fazla, dış mekanlarda ise 100 kişiden fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanıyor.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 3 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 506'ya çıktığı belirtildi.

Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Virüs nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 479 kişi iyileşti, 20 hasta halen tedavi altında bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 311 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 286 bin 743'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 984'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 229 bin 865'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yeni vakaların Suudi Arabistan, Kuveyt ve Fas'tan dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 506'ya çıktığı ülkede bugüne dek virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 340 kişi iyileşti, 107 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 18 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 576'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 57 bin 142 kişi de iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1544 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 348 bin 918'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 939'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 256 bin 565 kişi iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 640 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 305 bin 671'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 416'ya çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 292 bin 303 olarak kayıtlara geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos, Tayland, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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