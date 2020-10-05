Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 470'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 628 kişinin iyileştiği ülkede 208 kişinin tedavisi de sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 73 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 164'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 886 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı ise 422'ye ulaştı.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte şimdiye kadar 5 bin 124 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 861 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kentteki bir eğlence mekanına giden kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan incelemelere değinen yetkililer, söz konusu mekanda, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında belirlenen "bir masada en fazla 2 kişinin oturabileceği" kuralına uyulmadığını ifade etti.

Yetkililer, mekanın, kentte yeni bir Kovid-19 dalgasına yol açabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 644 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 315 bin 260'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 517'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 299 bin 836 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 291 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 324 bin 762'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 840'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 273 bin 123'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilköğretim ve liselerde uzaktan eğitime başlandı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1'i yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 819'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 575 kişi de iyileşti.

Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1442 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 370 bin 132'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 375'e yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 283 bin 182 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 590 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 390 kişi iyileşti, 141 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 518'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu vakanın, Filipinler'den dönen ve karantinada olan 30 yaşındaki bir kadında tespit edildiği bildirildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalanan 485 kişinin iyileştiği Tayvan'da 26 kişinin tedavisi sürüyor.