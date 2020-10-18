Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 672'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 786 kişinin iyileştiği ülkede, 252 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkmasının ardından tüm kentte başlatılan toplu test çalışmasının tamamlandığı bildirilmişti. 9 milyon kayıtlı yurttaşın ve 2 milyona yakın kayıtsız iç göçmenin yaşadığı kentte hafta başından bu yana 11 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapılırken yeni vakaya rastlanmamıştı.

Çingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesinde geçen hafta sonu 13 vaka tespit edilmiş, bunlar ülkede 15 Ağustos'tan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vakalar olmuştu.

Vakaların kaynağının eylül ayında Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen iki liman işçisi olduğu anlaşılmıştı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 4 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 242 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 973 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka ve can kaybı görülmediği bildirildi.

Toplam vaka sayısının 535, ölü sayısının 7 kişi olduğu Tayvan'da virüse yakalanan 491 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 444'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 312 kişi iyileşti.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 121 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, virüse bağlı ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Ülkede bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan salgının ardından başkent Colombo'da karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti. Tedbirler kapsamında restoranlar, eğlence mekanları ve sinemalar kapatılırken okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Kentin bazı banliyölerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirmiş, bazı kamu hizmetlerini durdurmuş ve halka açık toplu etkinlikleri yasaklamıştı.

Şimdiye kadar fabrika bağlantılı yayılan salgında 1901 kişide virüse rastlanırken, fabrikada bulunan ya da bunlarla irtibatlı 2 binden fazla kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Sri Lanka'da bugüne dek 5 bin 475 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 bin 403 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Bugüne dek 3 bin 686 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 481 kişi iyileşti, 146 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 379 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 356 bin 618'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 652'ye yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 310 bin 158'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 1'inin yurt içi kaynaklı, 1'inin ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı bir misafirhaneyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısının 57 bin 911'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 798 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1274 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 388 bin 569'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 660'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 303 bin 972 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.