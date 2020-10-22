Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 121 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 543'e çıkarken, Kovid-19 testi pozitif çıkan 23 bin 647 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 453'e ulaştı.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 736 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 325 bin 480'e ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle ölüm görülmeyen ülkede can kaybı sayısı 6 bin 702'de kaldı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 309 bin 136 oldu.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, ülkede virüs nedeniyle yeni can kaybı olmadı.

Bugüne dek 5 bin 281 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 19 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 yurt dışı bağlantılı yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 548'e ulaştığı ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 497 kişi de iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1664 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayı 363 bin 888'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 783'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 312 bin 333'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 19 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Bugüne dek 3 bin 719 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs saptanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 514 kişi iyileşti, 146 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı bağlantılı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 941'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 821 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1626 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 394 bin 827'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 747'ye yükseldi.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 310 bin 532 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.