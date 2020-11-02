Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 298 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 385 bin 400'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 269'ya yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 348 bin 830'a ulaşırken, aktif vaka sayısı ise 29 bin 301 ile son 3 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1736 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 410 bin 988'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 966'ya yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 327 bin 901 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 20'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 924 kişi iyileşti.

Singapur'da tespit edilen yeni vaka, son 8 ayda en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 337 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 102 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 3 bin 787'e çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 595 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 563'e ulaştı.