Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

05.11.2020 14:27
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 20'si yurt dışı kaynaklı, 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 8 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 72'ye çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 115'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 81 kişi iyileşti.

Çin yönetimi, virüsle mücadele kapsamında yurt dışı kaynaklı vakaları önlemek için İngiltere, Belçika ve Filipinler vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.

Çin Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere, Belçika ve Filipinler vatandaşlarına vizelerinin ve oturma izinlerinin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Çin'e girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kısıtlamadan etkilenen kişilere konsolosluk tarafından sağlık beyannamesi verilmeyeceği bildirildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1594 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 389 bin 725'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 409'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 349 bin 543'e çıktı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 125 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 50'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 735 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 475'e çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1842 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 416 bin 6'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 21'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 333 bin 588 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 43'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 938 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 7 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 356 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 106 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 126 kişi ise iyileşti.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 443 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 12 bin 187'ye çıktığı Sri Lanka'da, toplamda 6 bin 623 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 24'e yükseldi.

Sri Lanka yönetimi, yeni tip koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almak için getirilen sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Sağlık yetkilileri, virüsün ülkede kontrol altında olduğunu söylemesinin ardından, yönetim, sokağa çıkma yasağını hafifletme kararı aldı.

Sokağa çıkma yasağı ilk olarak 20 Mart'ta uygulanmıştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 3 bin 810'a çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 623 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 569'a yükseldiği Tayvan'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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