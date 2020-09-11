Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 548 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 300 bin 371'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 370'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 288 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1792 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 334 bin 762'ye ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin öldüğü, 4 bin 668 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 40 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 964'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 42 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 108'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 186 bin 606'e ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşıma araçlarındaki mesafe kurallarının hafifletildiğini ve Kovid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı bu süreçte, trenlere ve uçaklara daha fazla yolcu alınmasına izin verildiğini bildirdi.

Açıklamada, yolcular yüz maskesi taktığı sürece trenlerde 1 metrelik fiziksel mesafe kuralının bir ay içinde kademeli olarak bir metrenin üçte birine indirilebileceği ve yolcuların otobüste ayakta seyahat edebileceği belirtildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14'ü yurt dışı irtibatlı 87 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı ölüm görülmezken bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 316'ya yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 558 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 7 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada yeni vakaların Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan'dan dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 461'e çıktığı ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 312 kişi iyileşti, 91 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken bugüne kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 176 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 21 bin 919'a yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 17 bin 616 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 350'ye yükseldi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu. Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceği duyurulmuştu.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 168'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 377 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 926'ya çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken toplam can kaybı sayısı 99'da kaldı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 597 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen bir yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 498'e çıktığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 475 kişi iyileşti, 14 hasta halen tedavi altında bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, yakalanınca kuyumcuya yalvardı Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu Yangına müdahale eden itfaiyecilere arılar saldırdı 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum         
11:09
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti         
09:58
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı         
22:08
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 19:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei