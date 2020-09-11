Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 548 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 300 bin 371'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 370'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 288 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1792 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 334 bin 762'ye ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin öldüğü, 4 bin 668 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 40 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 964'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 42 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 108'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 186 bin 606'e ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşıma araçlarındaki mesafe kurallarının hafifletildiğini ve Kovid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı bu süreçte, trenlere ve uçaklara daha fazla yolcu alınmasına izin verildiğini bildirdi.

Açıklamada, yolcular yüz maskesi taktığı sürece trenlerde 1 metrelik fiziksel mesafe kuralının bir ay içinde kademeli olarak bir metrenin üçte birine indirilebileceği ve yolcuların otobüste ayakta seyahat edebileceği belirtildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14'ü yurt dışı irtibatlı 87 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı ölüm görülmezken bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 316'ya yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 558 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 7 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada yeni vakaların Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan'dan dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 461'e çıktığı ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 312 kişi iyileşti, 91 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken bugüne kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 176 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 21 bin 919'a yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 17 bin 616 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 350'ye yükseldi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu. Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceği duyurulmuştu.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 168'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 377 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 926'ya çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken toplam can kaybı sayısı 99'da kaldı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 597 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen bir yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 498'e çıktığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da 475 kişi iyileşti, 14 hasta halen tedavi altında bulunuyor.