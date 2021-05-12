Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

12.05.2021 16:45
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 799 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 861kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 635 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 128 bin 918'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1884'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 119 bin 373 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 815'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 505 kişi iyileşti, 67 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 16 Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Tayvan'da uzun aradan sonra 9 Mayıs'ta yurt içi kaynaklı ilk vakalar ortaya çıkmıştı.

Bugüne dek 1231 vakanın tespit edildiği adada 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1097 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 842 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 118 bin 359'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 714'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 46 bin 431 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 16 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 419 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 60 bin 975 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1140 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 777 bin 397'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 40 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 45'e yükseldi, 718 bin 249 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1983 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artışla 486'ya yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 88 bin 907'ye çıktı, 59 bin 43 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 9 bin 238 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 422 bin 349'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybının 168 artarak 4 bin 252'ye yükseldiği belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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