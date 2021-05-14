Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 7 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 815 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 894 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 747 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 130 bin 380'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1893'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 120 bin 395 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 819'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 516 kişi iyileşti, 61 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1290 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1107 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 784 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 131 bin 467'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 137 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 958'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 53 bin 523 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 52 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 505 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 29 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 848 yeni vaka tespit edilerek, son 9 haftada günlük vaka sayısı 1000'in altına düştü.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 779 bin 535'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 26 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 24 Mart'tan bu yana virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 102'ye yükseldi. 720 bin 471 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 256 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artışla 548'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 96 bin 50'ye çıktı, 62 bin 316 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 467 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 439 bin 658'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 203 artarak 4 bin 4669'a çıktığı belirtildi.???????