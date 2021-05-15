Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 681 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 131 bin 61'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1896'ya yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 121 bin 282 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 822'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 522 kişi iyileşti, 56 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1475 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1116 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan yönetimi, son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün itibarıyla yeni kısıtlamalar getirildiği açıkladı.

Yeni kısıtlamalar kapsamında, kapalı mekanlarda en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceğini, açık mekanlarda ise sosyal aktivitelerin 10 kişi ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 739 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 138 bin 187'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 51'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 62 bin 427 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 31 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 536 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 47 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 261 yeni vaka tespit edilerek, bir yılı aşkın süredir en düşük vaka sayısı görüldü.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 779 bin 796'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 22 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 23 Mart'tan bu yana virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 124'e yükseldi. 721 bin 435 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 95 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artışla 565'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 99 bin 145'e çıktı, 63 bin 667 kişi sağlığına kavuştu.

Yetkililer, başkent Bangkok'ta restoranların yeme içme hizmetlerini yeniden izin vermesinin planlandığını bildirdi.

Açılması planlanan yeme içme yerlerinin yüzde 25'lik kapasite ile belirli saatler arasında hizmet verebileceği belirtildi.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 46 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 447 bin 704'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 187 artarak 4 bin 856'ya çıktığı belirtildi.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 1786 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 139 bin 871'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşan 921 kişi hayatını kaybetti, 117 bin 220 kişi sağlığına kavuştu.

Sri Lanka hükümeti ve Dünya Bankası, ülkenin Kovid-19 aşılarına erişimine ve dağıtmasına yardımcı olmak amacıyla 80,5 milyon dolarlık ek finansman anlaşması imzaladı.

Fon anlaşmasının ülkedeki aşılama uygulamalarını güçlendirmesi bekleniyor.