Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

15.05.2021 17:31
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 681 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 131 bin 61'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1896'ya yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 121 bin 282 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 822'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 522 kişi iyileşti, 56 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1475 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1116 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan yönetimi, son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün itibarıyla yeni kısıtlamalar getirildiği açıkladı.

Yeni kısıtlamalar kapsamında, kapalı mekanlarda en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceğini, açık mekanlarda ise sosyal aktivitelerin 10 kişi ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 739 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 138 bin 187'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 51'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 62 bin 427 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 31 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 536 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 47 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 261 yeni vaka tespit edilerek, bir yılı aşkın süredir en düşük vaka sayısı görüldü.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 779 bin 796'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 22 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 23 Mart'tan bu yana virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 124'e yükseldi. 721 bin 435 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 95 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artışla 565'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 99 bin 145'e çıktı, 63 bin 667 kişi sağlığına kavuştu.

Yetkililer, başkent Bangkok'ta restoranların yeme içme hizmetlerini yeniden izin vermesinin planlandığını bildirdi.

Açılması planlanan yeme içme yerlerinin yüzde 25'lik kapasite ile belirli saatler arasında hizmet verebileceği belirtildi.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 46 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 447 bin 704'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 187 artarak 4 bin 856'ya çıktığı belirtildi.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 1786 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 139 bin 871'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşan 921 kişi hayatını kaybetti, 117 bin 220 kişi sağlığına kavuştu.

Sri Lanka hükümeti ve Dünya Bankası, ülkenin Kovid-19 aşılarına erişimine ve dağıtmasına yardımcı olmak amacıyla 80,5 milyon dolarlık ek finansman anlaşması imzaladı.

Fon anlaşmasının ülkedeki aşılama uygulamalarını güçlendirmesi bekleniyor.

Güney Kore, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maç öncesi olağanüstü alarm! Galatasaray stadına giden taraftarlar sürprizle karşılaşacak Maç öncesi olağanüstü alarm! Galatasaray stadına giden taraftarlar sürprizle karşılaşacak AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı         
17:11
Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz için Mesut Özil devrede         
16:50
Metruk bina bahçesinde şüpheli ölüm Metruk bina bahçesinde şüpheli ölüm         
16:01
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı         
15:46
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:58
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti         
14:10
Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor         
13:26
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı         
21:50
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 17:46:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement