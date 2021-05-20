Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

20.05.2021 15:21
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 12 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 920 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 990 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 646 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 134 bin 117'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1916'ya yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 123 bin 659 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 829'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 542 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 275 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 2 bin 825 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19'dan en az etkilenen bölgeler arasında yer alan Tayvan'da, vaka sayılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Sağlık yetkilisi Chen Shih-Chung yaptığı açıklamada, Ada'da bir önceki güne kıyasla vaka sayısında yüzde 7'lik bir artış gözlendiğini bildirdi.

Artan vaka sayılarını kontrol altına almak için 28 Mayıs'a kadar salgın uyarısı 3. seviyeye yükseltildi.

Ayrıca Tayvan'ın, dün, Hollanda'dan 400 bin doz AstraZeneca aşısı aldığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 100 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 165 bin 155'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 135 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 641'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 93 bin 602 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 41 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 730 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 183 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1457 yeni vaka tespit edildi, 36 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 785 bin 194 kişi virüse yakalanırken 12 bin 284 kişi hayatını kaybetti, 727 bin 510 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 636 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artışla 703'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 119 bin 585'e çıktı, virüs tespit edilen 74 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland'ın Phon bölgesindeki Muang Phon belediye ofisi, Kovid-19 aşısı yaptırmak için başvuruda bulunanlar için çekiliş düzenleneceğini ve yerel restoranlarda, mağazalarda kullanılabilecek indirim kuponları sunulacağını açıkladı.

Hong Kong, Tayvan, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu         
15:19
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı         
14:24
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil         
11:10
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler         
10:31
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 15:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement