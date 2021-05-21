Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

21.05.2021 14:23
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 944 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 5 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 561 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 134 bin 678'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1922'ye yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 124 bin 158 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 830'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 547 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 315 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 3 bin 139 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 258 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 171 bin 403'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 141 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 763'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 96 bin 109 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 40 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 770 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 229 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1504 yeni vaka tespit edildi, 26 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 786 bin 698 kişi virüse yakalanırken 12 bin 310 kişi hayatını kaybetti, 729 bin 39 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 481 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artışla 735'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 123 bin 66'ya çıktı.

Tayland'da ilk kez Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan varyantına rastlandı.

Yetkililer, başkent Bangkok'ta inşaat işçilerinin kaldığı kampta 15 kişide virüsün Hindistan varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Ülke yönetimi, varyantın yayılmasını önlemek amacıyla, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal'den kendi vatandaşı haricindeki kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

Virüsün kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar uzatılacağı bildirildi.

Ayrıca, Tayland'da aşılama uygulamalarının 7 Haziran'da başlayacağı ve yabancıların da aşı için başvurabileceği duyuruldu.

Ülkede yıl sonuna kadar 70 milyon kişinin yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.

Hong Kong, Tayland, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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