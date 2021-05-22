Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

22.05.2021 15:07
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurtdışı kaynaklı 10 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 954 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 17 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 666 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 135 bin 344'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1926'ya çıktı. Bugüne kadar virüs tespit edilen 125 bin 32 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 831'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 550 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 323 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 3 bin 862 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 831 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 178 bin 217'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 183 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 946'ya çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 103 bin 945 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 29 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 799 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 242 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1028 yeni vaka tespit edildi, 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 787 bin 726 kişi virüse yakalanırken 12 bin 348 kişi hayatını kaybetti, 729 bin 798 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 52 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artışla 759'a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 126 bin 118'e çıktı, virüs tespit edilen 82 bin 404 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland'da dün ilk kez Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan varyantına rastlandığı açıklanmıştı.

Ülke yönetimi, varyantın yayılmasını önlemek amacıyla Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal'den kendi vatandaşı haricindeki kişilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

Virüsün kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilmişti.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 591 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 505 bin 643'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 129 artarak 6 bin 153'e çıktığı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Takım arkadaşıyla benden daha fazla yatakta vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Takım arkadaşıyla benden daha fazla yatakta vakit geçirdi Günlerdir kolunda bandaj olan Müge Anlı, nedenini anlattı: Konuklardan Zeynep Ergül çekince bileğim çıktı Günlerdir kolunda bandaj olan Müge Anlı, nedenini anlattı: Konuklardan Zeynep Ergül çekince bileğim çıktı Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin evinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin evinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Sevimli dostumuz sırt yatıp karnını açınca bize ne anlatmak istiyor? İşte cevabı Sevimli dostumuz sırt yatıp karnını açınca bize ne anlatmak istiyor? İşte cevabı         
15:52
Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak         
15:46
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi         
15:42
Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu         
14:33
Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu         
13:34
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek         
12:57
ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla         
12:24
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak         
12:03
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı         
11:10
"Geçen yılki hataları tekrarlamayalım" diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi         
11:04
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 16:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement