Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

23.05.2021 14:50
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 19 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 954 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 22 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 585 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 135 bin 929'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1931'e çıktı. Bugüne kadar virüs tespit edilen 125 bin 881 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 833'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 553 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 290 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 4 bin 322 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 83 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 179 bin 812'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 951'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 109 bin 226 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 25 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 824 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 277 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1354 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 789 bin 80 kişi virüse yakalanırken 12 bin 376 kişi hayatını kaybetti, 730 bin 697 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 382 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artışla 776'ya yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 500'e çıktı, virüs tespit edilen 84 bin 535 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 598 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 513 bin 241'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 193 artarak 6 bin 346'ya çıktığı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşan 391 bin 348 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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