Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

24.05.2021 15:50
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 18 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 991 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 30 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 538 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 136 bin 467'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1934'e çıktı. Bugüne kadar virüs tespit edilen 126 bin 427 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte bir vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 834'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 556 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 339 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 4 bin 917 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 29'a çıktı. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 973 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 184 bin 706'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 983'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 115 bin 806 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 860 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 294 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1441 yeni vaka tespit edildi, 25 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 790 bin 521 kişi virüse yakalanırken 12 bin 401 kişi hayatını kaybetti, 731 bin 531 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) Şah Rezvan Hayat, yaptığı açıklamada, Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) için Kovid-19 aşısı ve diğer konularda yardım almak için Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileriyle görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 713 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artışla 806'ya yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 132 bin 213'e çıktı, virüs tespit edilen 86 bin 100 kişi sağlığına kavuştu.

Bu arada Tayland'ın Malezya sınırındaki birkaç köyde daha hızlı yayıldığı düşünülen bir koronavirüs varyantının tespit edilmesi nedeniyle köylerde kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı ve giriş-çıkışlara kontrol noktaları kurulduğu belirtildi.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 220 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 520 bin 461'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 185 artarak 6 bin 531'e çıktığı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşan 398 bin 483 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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