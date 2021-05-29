Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 16 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede, bugüne dek 91 bin 61 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 107 kişi iyileşti.

Öte yandan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerel hükümet, Guangcou kentinin Livan bölgesindeki bir mahallede artan vakalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Buna göre, kentte halka açık pazar yerleri, kreşler ve eğlence mekanları kapatılacak, restoranlar sadece sipariş alabilecek, orta okullar ve liseler dışındaki okullar yüz yüze eğitime ara verecek.

Kentte geçen hafta 20 vaka tespit edilmişti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 533 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 139 bin 431'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1951'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 129 bin 739 kişi ise iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1 yeni vaka görüldü.

Şimdiye kadar 11 bin 838 Kovid-19 vakası kaydedilen Hong Kong'da virüs bulaşan 210 kişi öldü.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 327 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada daha önce kayıtlara girmeyen 166 vakanın da eklenmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 806'ya, salgın kaynaklı ölü sayısının 21 artarak 99'a çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 443 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 216 bin 582'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 156 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 20 bin 772'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 142 bin 246 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 33 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 5 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 407 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1043 yeni vaka tespit edildi, 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 797 bin 386 kişi virüse yakalanırken, 12 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 737 bin 408 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 803 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artışla 988'e yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 149 bin 779'a çıktı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 311 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 553 bin 422'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 163'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 434 bin 750 kişi iyileşti.