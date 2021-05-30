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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

30.05.2021 17:07
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 72 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 117 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 480 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 139 bin 910'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1957'ye çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 130 bin 381 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 266 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada daha önce kayıtlara girmeyen 89 vakanın da eklenmesiyle toplam vaka sayısının 8 bin 161'e, salgın kaynaklı ölü sayısının 10 artarak 109'a çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 58 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 223 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 139 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 20 bin 860'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 149 bin 10 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı toplam 25 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 28 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 423 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1444 yeni vaka tespit edildi, 34 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 798 bin 830 kişi virüse yakalanırken, 12 bin 583 kişi hayatını kaybetti, 738 bin 805 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 528 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artışla 1012'ye yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 154 bin 307'ye çıktı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 702 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 557 bin 124'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 7 bin 272'ye çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 440 bin 955 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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