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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

31.05.2021 15:14
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 27 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 99 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 135 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 430 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 140 bin 340'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1959'a çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 130 bin 823 kişi ise iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 684 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 230 bin 301'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 107 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 20 bin 966'ya çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 155 bin 45 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı bağlantılı 23 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 51 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 434 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1710 yeni vaka tespit edildi, 36 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 800 bin 540 kişi virüse yakalanırken 12 bin 619 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 68 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 7 bin 236'ya yükseldi.

Vietnam yönetimi, artan Kovid-19 vakalarını kontrol altına almak için ülkenin en büyük kenti Ho Chi Minh'de 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılmasının planlandığını açıkladı.

Ülkede 10 Mayıs'ta 129 ile en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Kovid-19 ile mücadelenin başarıyla yürütüldüğü ülkede, 27 Nisan'a kadar olan bir aylık sürede yurt içi vaka kaydedilmemişti.

Ülkede martta başlatılan aşılama kampanyasında şimdiye kadar 1 milyon 30 bin civarında kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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