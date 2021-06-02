Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 146 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 164 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 667 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 141 bin 476'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1965'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 132 bin 68 kişi ise iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 257 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 240 bin 716'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 146 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 158'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 167 bin 426 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 31 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 100 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 481 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1988 yeni vaka tespit edildi, 34 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 804 bin 293 kişi virüse yakalanırken 12 bin 694 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede virüse yakalanan 744 bin 65 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 372 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, daha önce kayıtlara girmeyen 177 vakanın da eklenmesiyle vaka sayısının 9 bin 389'a, salgın kaynaklı ölü sayısının 12 artarak 149'a çıktığı kaydedildi.