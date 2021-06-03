Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 170 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 170 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 681 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 142 bin 157'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1968'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 132 bin 699 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 366 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 9 bin 974'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 17 artarak 166'ya çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 217 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 247 bin 899'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 199 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 357'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 170 bin 752 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 45 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 145 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 523 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1687 yeni vaka tespit edildi, 30 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 805 bin 980 kişi virüse yakalanırken 12 bin 724 kişi hayatını kaybetti, 746 bin 35 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 886 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artışla 1146'ya yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 169 bin 348'e çıktı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 825 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 576 bin 936'ya yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 75 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 680'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 467 bin 467 kişi iyileşti.