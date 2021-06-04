Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 194 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 187 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 695 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 142 bin 852'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1969'a çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 133 bin 289 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 341 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 10 bin 446'ya, virüs kaynaklı ölü sayısının 21 artarak 187'ye çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 450 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 255 bin 337'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 181 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 537'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 173 bin 6 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 13 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 158 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 62 bin 158 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1887 yeni vaka tespit edildi, 34 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 807 bin 867 kişi virüse yakalanırken 12 bin 758 kişi hayatını kaybetti, 747 bin 758 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 631 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 31 artışla 1177'ye yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 171 bin 979'ya çıktı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 624 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 581 bin 560'a yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 101 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 731'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 476 bin 130 kişi iyileşti.