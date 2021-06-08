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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

08.06.2021 14:23
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 33 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 300 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 255 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 454 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 145 bin 91'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1975'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 135 bin 412 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 219 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 11 bin 694'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 22 artarak 308'e çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 777 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 280 bin 773'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 64'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 280 bin 773 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 9 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 219 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 660 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Salgının başından bu yana Bangladeş'te 812 bin 960 kişi virüse yakalanırken 12 bin 869 kişi hayatını kaybetti, 753 bin 240 kişi iyileşti.

Hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde uygulanan kapanma tedbirlerinin 16 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Söz konusu karar, ülkenin Hindistan sınırında bulunan bölgelerinde vaka sayıların artmasının ardından geldi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 662 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 28 artışla 1297'ye yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 182 bin 548'e çıktı.

Nepal

Nepal'de salgının başından bugüne kadar 591 bin 494 Kovid-19 vakası görüldü.

Virüs nedeniyle toplam 7 bin 990 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs bulaşan 484 bin 373 kişi iyileşti.

Çin'den gelen 1 milyon doz aşı ile bugün ülke genelinde aşılama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Nepal'de aşılama kampanyası ocak ayında başlamıştı ancak Hindistan'ın artan vaka sayıları sonrası ulusal talebi karşılamak adına ülkede üretilen aşılara ihracat yasağı getirmesi, Nepal'de aşılama sürecini sekteye uğratmıştı.

Nepal Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari başta Çin, Hindistan ve ABD olmak üzere uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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