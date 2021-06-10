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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

10.06.2021 14:44
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 21 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 337 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 285 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yurt dışı kaynaklı 2 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 875 Kovid-19 vakası kaydedilen Hong Kong'da virüs bulaşan 210 kişi öldü.

Hong Kong'da, virüse karşı bağışıklığın artması için 12 yaş ve üstü çocuklara BioNTech aşısı yapılacak.

Yetkililer, bölgedeki 12 ila 15 yaş arasında 240 bin çocuğa Kovid-19 aşı hakkının verileceğini açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 611 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 146 bin 303'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1979'a çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 136 bin 713 kişi ise iyileşti.

Yetkililer, üretimde aksaklıkları önlemek için aralarında elektronik firmalarda çalışan işçiler de dahil olmak üzere bazı şirket çalışanlarını aşılamayı planladığı bildirildi.

Hükümet yetkililerinin, bazı elektronik şirketlerden aşı ihtiyacına ilişkin bilgi istediği kaydedildi.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı, 263 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 12 bin 222'ye, virüs kaynaklı ölü sayısının 25 artarak 361'e çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 485 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 293 bin 687'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 312'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 214 bin 454 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı bağlantılı 13 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 236 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 740 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 310 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 45 artışla 1375'e yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 538'e çıktı.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 576 yeni vaka tespit edildi, 40 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 820 bin 395 kişi virüse yakalanırken 12 bin 989 kişi hayatını kaybetti, ülkede 759 bin 630 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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