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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

14.06.2021 16:17
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 23 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 451 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 344 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 39'u yurt dışı kaynaklı 399 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 148 bin 273'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1988'e çıktı. Bugüne kadar 139 bin 22 kişi de iyileşti.

Sağlık yetkilileri, Güney Kore'de bugünden itibaren büyük konser ve spor müsabakalarındaki kısıtlamaların hafifletileceğini belirtti. Konserlerde 4 bin kişiye kadar katılıma izin verileceğini ifade eden yetkililer, stadyumlara yüzde 30 ila 50 kapasiteyle izleyici kabul edileceğini kaydetti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 878 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısı 13 bin 106'ya, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 452'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 426 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 322 bin 53'e yükseldi.

Son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 845'e çıktı, 1 milyon 240 bin 112 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 301 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 869 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 355 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1466'ya, toplam vaka sayısı 199 bin 264'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 50 yeni vaka tespit edildi, 54 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Salgının başından bu yana ülkede 829 bin 972 kişi virüse yakalanırken, 13 bin 172 kişi hayatını kaybetti, 768 bin 830 kişi iyileşti.

Bangladeş'te yetkililer, her iki ülkedeki Kovid-19 salgını nedeniyle Hindistan'la sınırın 30 Haziran'a kadar kapalı kalacağını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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