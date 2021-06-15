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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

15.06.2021 14:42
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 20 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 471 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 352 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 374 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 148 bin 647'ye yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1992'ye çıktı. Bugüne kadar 139 bin 733 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 881 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 135 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısı 13 bin 241'e, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 460'a yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 389 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 327 bin 431'e yükseldi.

Son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 963'e çıktı, 1 milyon 246 bin 405 kişi iyileşti.

Hükümet, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat yasağını 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 315 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 894 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1485'e, toplam vaka sayısı 202 bin 264'e yükseldi.

Bangladeş

Salgının başından bu yana 829 bin 972 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 13 bin 172 kişi hayatını kaybetti, 768 bin 830 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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