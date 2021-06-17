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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

17.06.2021 14:56
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 511 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 384 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı, 540 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 149 bin 731'e yükseldi.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1994'e çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 141 bin 29 oldu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 882 Kovid-19 vakası tespit edildi, 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 175 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısı 13 bin 584'e, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 497'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 637 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 339 bin 457'ye çıktı.

Son 24 saatte 155 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 23 bin 276'ya çıktı, 1 milyon 257 bin 774 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 366 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 931 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 129 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1555'e, toplam vaka sayısı 207 bin 724'e yükseldi.

Tayland hükümeti, salgından olumsuz etkilenen turizm endüstrisini canlandırmak için ekim ortasında aşı olmuş yabancı ziyaretçilere kapılarını açmayı planlıyor.

Nepal

Nepal'de son 24 saatte 1768 Kovid-19 vakası kaydedildi, 39 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nepal'de salgının başından bugüne kadar 615 bin 984 Kovid-19 vakası görüldü.

Virüs nedeniyle toplam 8 bin 597 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, iyileşen hasta sayısı 545 bin 662 olarak kayda geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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