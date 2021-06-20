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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

20.06.2021 14:46
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 23 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 587 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 441 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49'u yurt dışı kaynaklı 429 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 151 bin 149'a yükseldi.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 2'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 142 bin 899 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vaka görülürken bugüne kadar 11 bin 887 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 109 yeni vaka görülürken, virüs bulaşan 11 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 5'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 549 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 803 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 359 bin 15'e çıktı.

Son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 621'e çıktı, 1 milyon 277 bin 715 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 414 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 23 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1629 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1629'a, toplam vaka sayısı 218 bin 131'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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